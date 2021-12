Espetáculo #ComproVendoTrocoAmor faz novas apresentações em Salvador

Um show intimista para começar o ano evocando o amor. Este é o espetáculo #ComproVendoTrocoAmor, que apresenta novas sessões nos dias 12 e 13 de janeiro, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

O show-documento é idealizado pelo ator, performer, dramaturgo e diretor teatral Luiz Antônio Sena Jr, que leva ao público suas histórias de amor. " Nesse mercado de afetos é tempo de dizer eu te amo", declara o multiartista.

#ComproVendoTrocoAmor é um compartilhamento de afetos escritos em cartas, músicas, imagens fotográficas e audiovisuais, textos e cenas interativas.

As histórias são costuradas por músicas autorais e composições da MPB que declaram o amor. Artistas como Gal Costa, Milton Nascimento, Djavan e Alcione, assim como vozes de cena contemporânea como Silva, Mahmundi, Lagum e 5 a Seco são revisitados.

Acompanhado dos músicos Anderson Dantas, Filipe Mimoso e Roquildes Júnior, Luiz Antônio transforma o show em um levante que busca o direito de existir. "Queremos validar a homoafetividade, o amor entre as pessoas do mesmo sexo", enfatiza o performer.

O show tem uma provocação cênica do iluminador e diretor teatral Marcus Lobo, que busca evidenciar o que é amor na concepção do performer. “As pessoas serão tocadas pois todo mundo já teve um desamor, uma relação platônica que nos tirou do chão. Queremos falar também das relações flash. Marcou, registrou e passou a ser memória”, descreve Marcus Lobo.

adblock ativo