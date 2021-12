Espetáculo com Tirullipa ganha sessão extra no TCA

O humorista Tirullipa fará uma apresentação extra do novo espetáculo "Eu não sou o cara, mas sou o filho dele" no próximo domingo, 14, às 17h30. O evento, que terá outra sessão às 20h, será no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

Os ingressos, que custam de R$ 30 a R$ 100 (inteira), podem ser adquiridos na bilheteria do próprio teatro, nos SAC Barra e Bela Vista e por meio do site Ingresso Rápido.

Durante o espetáculo, que comemora os 20 anos de carreira do artista, Tirullipa irá mostrar suas facetas ao reunir diversos estilos de humor: stand-up comedy, piadas, paródias, causos, imitações e dublagens. Indicado para todos as idades, a apresentação contará também com as situações do cotidiano.

