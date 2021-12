Espetáculo com ator Emílio Dantas é cancelado em Salvador

A peça 'Ele ainda está aqui', com o ator Emílio Dantas, que aconteceria nesta sexta-feira, 26, no Teatro ISBA, foi cancelada. Segundo a assessoria de comunicação do espetáculo, a decisão foi tomada após a empresa aérea Avianca cancelar o voo que traria toda a equipe para Salvador. A nova data ainda não foi informada.

Aqueles que adquiriram os ingressos físicos podem se dirigir à bilheteria do teatro, apresentando documento oficial com foto e CPF, além do cartão de crédito/débito com o qual realizou a compra e o próprio ingresso do espetáculo, respeitando o prazo para reembolso de 60 dias contados a partir desta sexta.

Já para quem adquiriu os ingressos pelo site Ingresso Rápido, o estorno será automático. Em caso de dúvidas, acionar contato pela página do SAC do Ingresso Rápido.

Por meio de nota, a Avianca informou que no momento não irá se pronunciar sobre o caso.

