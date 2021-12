Espetáculo arrecada fundos para lona do Circo Picolino

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA), a Orquestra Infantil do Neojiba (OPE) e a Cia Picolino de artes farão uma apresentação especial para ajudar na campanha de financiamento para a compra de uma lona e uma reforma no Circo Picolino. Os espetáculos serão no domingo, 9, às 17h e, os ingressos, custam R$ 20 (inteira)e R$ 10 (meia).

A noite começa com a Orquestra Infantil Neojiba (OPE), com a presença de 50 crianças no palco, para interpretar "Aquarela", "Berimbau" e "Guantanamera". O Balé TCA sobe no palco logo após para dançar "...Ou Isso", uma montagem inspirada na obra de Manoel de Barros.

E, para finalizar, a Cia Picolino retrata a história do rádio contada por duas mulheres que sofreram por amor e se expressam no trapézio e em números de contorção.

