Espetáculo 'A Bofetada' começa temporada de verão neste sábado

Com 30 anos de exibição, o espetáculo 'A Bofetada' retorna aos palcos neste sábado,5, para iniciar a temporada de verão de 2019 da famosa Cia baiana de patifaria.

Apresentado pelos atores Mario Bezerra, Marcos Barretto, Rodrigo Villa e Lelo Filho, que assina a direção juntamente com Odilon Henriques, a peça conta aborda, em forma de metalinguagem, o universo do teatro. Um embate entre uma atriz e uma crítica, atrizes que esquecem as falas e algumas que brigam ao vivo, e por fim uma aula de teatro com a dupla Fanta Maria e Pandora, que acabam por transformar o público, que até então não tinha entrado na história, no 12º personagem.

Além da apresentação, será vendido também o livro 'É a minha cara', das jornalistas Kamila Matos e Nara Maria Santos, que conta a história da peça por trás dos bastidores.

Nesses 30 anos de sucesso, 'A Bofetada' já realizou turnê por mais de 60 cidades pelo Brasil e tem um público que ultrapassa a marca de 2 milhões de espectadores.

