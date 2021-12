Especialistas orientam que comemorações de fim de ano sejam restritas à família

Com uma crescente exponencial nos casos de coronavírus no Brasil, as tradicionais festas de fim de ano precisaram ser remodeladas para se adequarem à necessidade do momento. Ao invés das grandes confraternizações, Natal e Réveillon devem ser celebrados de forma mais restrita ou em pequenos grupos, segundo orientam especialistas da área de saúde.

"Não é o momento de sentar todo mundo na mesa, com avô, avó, pai ou parente mais velho. Devemos limitar essas reuniões de final de ano às pessoas que já vivem na casa, para evitar a contaminação de alguém mais vulnerável, e que isso gere consequências mais graves", defende o infectologista Matheus Todt, da S.O.S. Vida.

Todt ainda explica que esse desconfortável cenário será um esforço passageiro e necessário para a tentativa de frear a 'segunda onda' da pandemia. "Quanto mais a gente se atentar às medidas de restrição, com isolamento, mais rápido vamos voltar ao normal".

Segundo a psicóloga Cláudia Cruz, mesmo com a representatividade religiosa evocada pelas tradições natalinas de confraternização na cultura ocidental, é fundamental compreender o contexto atípico ao qual estamos vivendo.

"Convivemos com um vírus letal e de fácil contaminação, e o cenário epidemiológico também não está favorável, demonstrando que a doença continua avançando e atingindo muitas famílias. Assim, precisamos preservar o que temos de mais valioso, que são nossas vidas. Nesse sentido, é preciso adaptar formas diferentes e mais seguras para celebrar essa data importante", explica.

Para ela, a tecnologia deverá ser uma forte aliada na possibilidade de promover encontros virtuais, respeitando o distanciamento social, encurtando distâncias, além de promover a integração.

"A essência do Natal não precisa se perder pelo fato da celebração ocorrer de forma diferente dos anos anteriores. O convite é para que possamos nos reinventar, transformando dificuldades em desafios para serem enfrentados e vencidos", completou a psicóloga.

