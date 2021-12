Especial de fim de ano com Roberto Carlos será ao vivo pela 1º vez

O especial de final de ano com Roberto Carlos na Rede Globo será transmitido ao vivo pela primeira vez neste ano. O evento, que poderá ser visto em todo o país pela emissora carioca após a novela “Passione”, será realizado no dia 25 de dezembro, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, às 22h.



Além de Roberto Carlos, o especial contará ainda com a apresentação da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. O evento da Globo fará parte das comemorações de final de ano da capital carioca, que seguem até a virada do ano.

