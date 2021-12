Espaços ociosos por baixo de escadas ganham funcionalidade

Otimizar espaços é sempre melhor. Além de dar utilidade àquele local que inevitavelmente fica vago, como acontece em cantinhos embaixo de escadas, os ambientes da casa aparentam ser maiores, extensos. Com criatividade, é possível fazer muitas coisas, até para os supersticiosos, que acreditam que passar por baixo da escada é predisposição ao azar, basta dar uma utilidade que deixe o local aconchegante e ao mesmo tempo não seja necessária a circulação pelo ambiente.

Uma boa dica para quem quer passar longe de escadas é fazer um jardim na parte inferior. De acordo com a paisagista Tânia Azevedo, quando se trata de casa, dá para produzir um ambiente com grama artificial, pedras brancas e arranjos de plantas naturais, que dão ar de sofisticação e “também leva a natureza para dentro de casa”.

Outra opção é para quem curte o sagrado, como a empresária Rita Ramos, que tem no empreendimento que dirige, o Hostel Santeria, Barra, uma espécie de santuário por baixo da escada, onde estão imagens de diversos santos. “"Quando assumi o local, a decoração já existia, achei tão perfeita que não mexi. É colorido, bonito e todo mundo que o vê se encanta”", conta.

Para a decoradora de interiores Valentina Rocha, os espaços vazios de escadas podem virar ambientes destinados à exposição de objetos familiares. “O espaço pode virar uma exposição de fotografias de família, basta prender várias fotos, emolduradas em quadrinhos pequenos, na parede. "Nesse caso, dá para aproveitar caixas descartadas de sapatos e forrá-las com tecido, para guardar as fotos soltas, e no chão um tapete com almofadas"”, dá a dica.

Já para quem tem filhos, esses espaços vazios podem ser aproveitados e transformados em casinha de boneca ou depósito de brinquedos. Mas, para a psicóloga Berenice Faza, 45, o ideal foi criar um espaço destinado ao audiovisual, onde ela colocou um rack com TV e aparelho de som, além do acervo de filmes e CDs. “"Ficou mais charmoso do que pensei. Antes imaginei colocar armários, só que tomaria muito espaço. Com essa decoração, a sala parece ser bem maior"”, observa a psicóloga.

As possibilidades não param por aí. Conforme a arquiteta e decoradora de interiores Ana Cláudia Balani, o vão da escada pode também virar um pequeno escritório, basta instalar uma bancada e alguns nichos, mas tudo deve ser feito sob medida, para evitar um efeito contrário ao do aproveitamento estético desses ambientes.“ "Esse tipo de aproveitamento é ótimo para residências pequenas, em que os espaços precisam ser pensados de forma prática, para terem utilidade e ao mesmo tempo contribuir com a decoração"”, constata.

