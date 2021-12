Espaços alternativos de cultura se veem obrigados a fechar as portas em Salvador por falta de apoio durante a pandemia

Desde priscas eras, o universo alternativo de cultura sobrevive a duras penas na Bahia. Mesmo antes desse processo pandêmico, que acabou culminando com o fechamento de boas casas do gênero, tentar viver de arte fora do padrão convencional sempre foi um processo árduo, sobretudo por aqui, uma terra famosa por privilegiar principalmente as festas de grande aglomeração.

A partir de março desse ano, com a determinação da prefeitura de fechar todos os espaços artísticos de Salvador em função da proliferação do novo coronavírus, a maior parte dos produtores e artistas baianos, que dependem desse nicho alternativo de mercado, e quase nunca contam com patrocínios e apoios oficiais, está desnorteada com a paralisação do setor e, por tabela, com o fatídico desemprego.

Já estão com as portas arreadas o sebo literário Porto dos Livros (Barra), a Rhoncus Pub & Beer Store (Rio Vermelho), a Brooklyn Hub Criativo (Bonocô), a Zungu Iyagbá (Rio Vermelho) e a Jam Music Bar (Cajazeiras), só para citar alguns espaços. Outros estão tentando resistir e se reformulando.

Para o produtor cultural Rogério Big Bross, esses espaços alternativos são fundamentais para a cultura e, além de movimentarem muito dinheiro, criam empregos. “Para o músico profissional, essas pequenas casas, muitas vezes, sustentam eles com o complemento do salário. E para os músicos de voz e violão, de barzinho, era a única forma de renda que salvava o cara. É onde o artista inicia a carreira. É ali que está o começo de tudo, onde ele aprende a ser profissional”, sentencia Big.

O produtor aproveita para lembrar que, ainda por cima, essas casas vão reabrir com muitos protocolos. “Isso vai aumentar muito os custos até porque vai reduzir o número de frequentadores e aumentar o número de cuidados com a higiene. Impostos poderiam ser reduzidos já que todas as casas vão ter que passar por uma reforma para reabrir. Mas são muitas dúvidas, ninguém sabe ao certo como será essa reabertura”, adianta Big.

E apesar dos perrengues, mesmo levando rasteira, a cena independente resiste e tem estado bastante ativa, principalmente em forma de ‘lives’ na ambiência do universo virtual. “Está todo mundo quebrando preconceito com a internet e aprendendo a usá-la de outras maneiras”, revela o produtor.

Falta de apoio - Sem falar nas pendências financeiras com as inúmeras contas para pagar e sem ter de onde tirar os proventos, os profissionais ainda estão tendo que lidar com o abandono por parte dos órgãos oficiais de governo.

Jamerson Silva, músico, proprietário do Jam Music Bar, um pub de música ao vivo, diz que encerrou completamente as atividades no dia em que a casa completou quatro anos de existência – 16 de abril.

“Se não tivesse fechado, estaria com uma dívida de, no mínimo, R$ 12 mil. Não tem tido esforço do poder público. A prefeitura somente distribuiu algumas cestas básicas para alguns músicos, inclusive dentro de uma escolha muito controversa”, comenta Silva.

Como sobrevivia do lucro da casa, o músico aposentado garante que está vivendo do auxílio emergencial do governo e da ajuda de amigos. “Tenho vontade de reabrir o bar, só que já entreguei o ponto. Mas, de qualquer forma, enquanto não houver vacina, antes de um ano, não dá para pensar em fazer nada”, lamenta Silva.

Para Renata Magioli, gestora da casa de cultura Zungu Iyagbá (Rio Vermelho), mesmo com a redução do aluguel, por parte do proprietário, não foi viável seguir funcionando. “Não tive alternativa, seria uma imprudência continuar. Não há política pública voltada para apoiar o microempresário nessa pandemia”, relata a carioca Magioli.

A Zungu tinha um ano de atividade e era um espaço que se propunha a dar visibilidade à cena independente da cidade e criar interlocução com novos artistas. “Era um espaço feminista, de igualdade de gênero, que abrigava uma diversidade de manifestações culturais”, conta Magioli.

Ao contrário de Renata, Vince Athayde, produtor cultural, músico e sócio da Commons Studio Bar (Rio Vermelho), informa que eles ainda não fecharam as portas.

“Estamos resistindo, acumulando dívidas e negociando com o proprietário do imóvel, que também tem passado uma situação difícil. É um momento delicado. Estamos reconfigurando o negócio, buscando minimizar os impactos negativos e estudando possibilidades para caminhar durante esse processo e o pós-pandemia”, esclarece Vince.

Virtualidade - Já com situação semelhante à de Renata, Lúcio Urbanetto, sócio do Porto dos Livros, garante que mesmo o proprietário do espaço barateando o aluguel, não foi possível continuar. “O lucro não era suficiente para manter aberto. Seguimos trabalhando online, através do nosso Instagram @portodoslivros e mantendo o delivery”, conta Urbanetto.

Ele garante ainda que o sarau de artes vai voltar assim que acabar a pandemia, afinal o sebo não era somente um espaço de venda de livros. “Só não sabemos ainda em que local. Por enquanto, ele acontece online uma vez por mês no nosso Instagram”, informa.

E o que move todos eles é o fato de trabalharem com cultura, de poderem construir um espaço que dialogue com a cidade, com o seu cotidiano, segundo o sócio-curador da Commons. “Não iremos fugir disso pra sobreviver, muito pelo contrário. Vamos nos aprofundar mais nestes aspectos para superar este processo”, conclui Vince.

