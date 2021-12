Espaço transporta crianças para mundo da fantasia

Qual criança nunca sonhou em ser um príncipe, princesa, herói ou heroína? Esse é o desejo constante de muitos meninos e meninas. Para tornar esse sonho "real", foi lançado o espaço Mundo da Fantasia no Salvador Shopping. A ideia é transportar a garotada para o universo encantado das histórias de conto de princesas ou super-heróis.

Para isso, a área de 270 m² e decoração exclusiva conta com dois espaços mágicos: a Sala das Princesas e a da Justiça. Na primeira, Fadas Madrinhas encaminham as crianças para o camarim, onde são produzidos penteados e maquiagens especiais para a garotada. Em seguida, acontece a coroa e a menina recebe um certificado de princesa.

Já arrumadas, as meninas participam de um baile ao lado de Cinderela, Branca de Neve ou Bela. Um príncipe encantado também dançará com a garotada.

Já na Sala da Justiça, a adrenalina rola solta com Batman e Homem-Aranha. No espaço, as crianças ganham uma capa de super-herói, que pode ser personalizada. Os pequenos também se divertem com brinquedos e jogos de videogame.

No final, cada criança leva uma foto de lembrança da viagem por esse "Mundo da Fantasia". O espaço é voltado para pequenos entre 2 e 10 anos.

| Serviço |

Mundo da Fantasia

Local: Salvador Shopping (Piso L2 – próxima à Riachuelo)

Sessões: quinta a sábado, das 9h30 às 20h30, e aos domingos, das 14h às 20h30

Duração:1h15, cada sessão

Valores: R$ 49 (Sala das Princesas) e R$ 45 (Sala da Justiça)

adblock ativo