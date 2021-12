Espaço cultural no Subúrbio realiza mostra de oficinas artísticas nesta quinta

O espaço cultural Boca de Brasa, localizado no bairro de Vista Alegre, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, recebe nesta quinta-feira, 5, a mostra de resultados das oficinas de teatro, música e cinema. O evento vai contar a história do projeto e terá participação da cantora Márcia Short e artistas locais.

O evento tem direção geral da atriz Zeca de Abreu e contará ainda com a participação do ator Diogo Lopes Filho, e com a apresentação de grupos locais, como Ananias Break, Balé Rosa de Saron, DNA Artes, Thabata Vermont, UzaDança, entre outros.

“É uma alegria participar mais uma vez do Boca de Brasa, nesses tempos em que a cultura vem sofrendo no país. Salvador segue fomentando arte e cultura, incentivando e nossos jovens. É uma felicidade para mim”, afirma Márcia Short.

Juntos, os espaços Boca de Brasa Subúrbio 360 e Boca de Brasa Céu de Valéria receberam mais de 44 mil pessoas, possibilitando acesso aos meios de produção e qualificação profissional de mais de 1,5 mil artistas e profissionais do campo cultural. Além disso, cerca de 300 eventos foram realizados e mais de 130 alunos participaram das oficinas nos dois espaços.

