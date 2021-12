Espaço Cultural da Barroquinha reabre com novo perfil

O Espaço Cultural da Barroquinha, fechado há um ano para reformas nas estruturas físicas, reabre suas portas na próxima quinta-feira. A cerimônia de reinauguração, que acontecerá com a presença de autoridades, está marcada para as 19 horas. Entre as atrações, está previsto um grande ritual de ancestralidade.

O presidente da Fundação Gregorio de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, afirma que o local terá um diferencial em relação a outros equipamentos da cidade. "Será um centro de referência da cultura afro-brasileira, pois sempre acreditei que espaços culturais devem ter perfis diferenciados. Quero que funcione como um centro de debate, com uma programação constante", diz.



Guerreiro lembra que o espaço histórico já sediou a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios, formada por escravos, e a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. A Igreja da Barroquinha, vale lembrar, também sediou a primeira casa de candomblé ketu do Brasil.



Na programação festiva consta também performance da atriz Arany Santana e do radialista André Simões. Outra atração do evento será a Orquestra Afrosinfônica da Bahia, comandada pelo maestro e diretor artístico Ubiratan Marques.



Haverá ainda descerramento das placas da Sala Mário Gusmão e da Galeria Juarez Paraíso, coquetel e exibição de filmes que contam com a atuação de Mário Gusmão.



"Com a reabertura do Teatro Gregório de Mattos, previsto para julho, além de obras no entorno do Espaço Cultural e criação de um grande café e novos estacionamentos, teremos até setembro dois teatros funcionando e um grande corredor cultural", vibra Fernando Guerreiro.

Pedido de ator



A sala de espetáculos será reaberta com o nome de Mário Gusmão, ator, escritor, compositor dançarino, o primeiro aluno da Escola de Teatro da Ufba e militante do movimento negro. "Ele era um amigo e intérprete extraordinário. Uma vez chegou a me dar um machado de Xangô, pedindo que eu cuidasse de sua memória", conta o presidente da FGM.



A galeria será reaberta com o nome do artista plástico Juarez Paraíso, que assina a curadoria da primeira exposição. A ideia é que seja mais um espaço de difusão da produção das artes visuais de Salvador. A inauguração será com a mostra Juarez Paraíso e Convidados, que reunirá trabalhos dele e de outros artistas plásticos.



Entre as obras expostas, criações de Paulo Rufino, Chico Liberato, Humberto Aquino Rocha, Reinaldo Eckenberger, Ângelo Roberto, Pasqualino Juraci Dórea, Riolan Metzker Coutinho, Sante Scaldaferri e Romano Magnavita. A mostra estará em cartaz até o final de maio.



Juarez Paraíso, que assina a curadoria da primeira coletiva na galeria de arte do espaço, disse que a exposição contempla principalmente artistas que ganharam projeção na década de 60. "Estou feliz com a homenagem e a reinauguração do espaço que pertence ao patrimônio histórico da Bahia", afirmou.



Repercussão



A igreja original da Barroquinha foi construída entre 1722 e 1726 por escravos africanos. Em 1984, o local foi praticamente destruído por um incêndio. Em 2009 foi entregue ao público pela prefeitura. No ano passado, ficou fechado para as reformas físicas e agora é novamente reaberto com um novo perfil cultural.



De acordo com Guerreiro, a prefeitura gastou R$ 250 mil para a reforma do espaço, que incluiu nova pintura, novas instalações elétricas e hidráulica, limpeza de ar condicionado e implantação de novo sistema de sonorização e iluminação.



O Centro Cultural da Barroquinha também estará equipado, o que nunca aconteceu antes, com sistema para proteção de incêndio, o que garantirá ao público maior segurança.



A atriz Jussara Mathias festeja a reinauguração do espaço, mas lembra que tem que ter reforço na segurança no entorno.



A produtora Susana Kalik diz que já tem planos para o novo espaço, "que deverá abrigar também espetáculos não convencionais". O diretor Thiago Romero (Teatro da Queda) afirma que a cidade ganha com a reabertura da casa.

