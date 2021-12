Espaço Barroquinha reabre nesta quinta

Após um ano fechado para reforma, o Espaço Cultural da Barroquinha, administrado pela Fundação Gregório de Mattos (da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura - Sedes), será entregue à população nesta quinta-feira, 8 , às 19h.



A cerimônia de reabertura do espaço contará com a apresentação da Orquestra Afrossinfônica da Bahia, comandada pelo maestro e diretor artístico Ubiratan Marques, além da interpretação de um texto que conta a história do local, pela atriz Arany Santana, e de uma saudação à ancestralidade, a cargo da comunidade do terreiro de candomblé Kwe Vodun Zo.

O evento, aberto ao público, encerra-se com a exibição de filmes com a atuação de Mário Gusmão (1928-2006), cujo nome batiza a sala de espetáculos. Gusmão foi ator, escritor e dançarino

