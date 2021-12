Escritores vêm a Salvador para falar sobre Roberto Carlos, Caymmi e Raul Seixas

Autores de biografias estarão em Salvador para contar sobre a experiência de escrever a respeito de ícones da música brasileira como Roberto Carlos, Dorival Caymmi, Raul Seixas e Renato Russo. O evento acontece entre 27 e 30 de maio, no Salão Nobre da Caixa Cultural, na Carlos Gomes, sempre às 20 horas.

Esses encontros fazem parte do Projeto Toca-Livros, iniciativa da Caixa Cultural Salvador. No primeiro dia, quem conversa com o público é Paulo César de Araújo, autor de “Roberto Carlos em Detalhes” (Editora Planeta, 2006), publicação proibida pelo cantor.

Na sexta, 28, quem estará no projeto é Stella Caymmi. A jornalista, escritora e professora contará um pouco mais sobre a vida e obra de Dorival Caymmi, registradas no livro “Caymmi e o Mar” (Editora 34, 2001).

Já o jornalista carioca Silvio Essinger, organizador de “O Baú do Raul Revirado” (Ediouro, 2005), falará sobre a história de Raul Seixas no sábado, 29. Para finalizar, os leitores poderão saber detalhes da carreira de Renato Russo, no domingo, 30, com o editor-executivo do Correio Braziliense, Carlos Macedo, autor da obra “Renato Russo: o Filho da Revolução” (Ediouro, 2009).

Para participar, os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível, que será trocado por um ingresso a partir das 14 horas. O projeto foi idealizado pelo radialista e produtor Edison Viana Teixeira, e começou a ser colocado em prática há um ano no Rio de Janeiro.

Em nota oficial, Teixeira explica que o trabalho dá oportunidade para que as pessoas participem, fazendo perguntas e dando opiniões a respeito dos artistas. “O público é mais que espectador: tem voz desde o início a cada encontro, e produz o conteúdo do evento. As perguntas podem ser feitas a todo momento e teremos músicas para ilustrar a conversa”, destaca.



Programação:

Quinta-feira, 27/05

Roberto Carlos, por Paulo César de Araújo



Sexta-feira, 28/05

Dorival Caymmi, por Stella Caymmi



Sábado, 29/05

Raul Seixas, por Silvio Essinger



Domingo, 30/05

Renato Russo, por Carlos Marcelo





| Serviço |

Toca-Livros

Quando: 27, 28, 29 e 30 de maio, às 20h.

Quando: Caixa Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57 Centro.

Ingressos são trocados por 1Kg de alimento

