Escritora Paloma Amado revela receita familiar na Flipelô

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) mistura letras, teatro, dança, música e também gastronomia. Não à toa, na manhã deste sábado, 12, a escritora Paloma Amado, filha de Zélia Gattai e Jorge Amado, revelou uma receita elaborada pelo seu avô materno, o italiano Nonno Ernesto.

A aula-show intitulada "As Receitas de Dona Zélia" foi ministrada na sala São Salvador do Senac Pelourinho. Em tom de conversa, a escritora contou várias histórias de sua família enquanto mostrava o passo a passo da receita da "Lazanha Toscana do Nonno Ernesto".

"Esse foi primeiro prato que fiz em minha vida, após um desafio feito por João Jorge, meu irmão mais velho. Ficou uma delícia, uma maravilha, mas avalio que deu certo porque contei com ajuda das mãos de minha mãe”, revelou Paloma.

>> Receita

O Portal A TARDE divulga a receita da "Lazanha Toscana do Nonno Ernesto", apresentada por Paloma Amado na Flipelô. Os ingredientes são para um prato de domingo, servindo 10 pessoas.

Para o molho de carne:

1/2 kg de carne moída (chã ou patinho, bem limpo)

1/2 kg de linguiça calabresa (só a carne, sem a tripa)

1/2 aipo grande processado

2 cenouras processadas

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 latas de tomate picado

2 folhas de louro

1 punhado de alecrim

2 fatias de bacon (picar)

Azeite de oliva

Sal

Para o molho branco:

150 gramas de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 litro de leite integral

1/2 litro de creme de leite fresco

50 gramas de queijo parmesão ralado (faixa azul)

Sal

1/2 kg de mussarela cortada bem fino

1 caixa e 1/2 de Tagliardi Cipriani, cozido em água com sal

100 gramas de queijo parmesão para arrematar

Azeite de oliva para pincelar

Modo de fazer

Misture a carne moída e a carne de linguiça, batendo com a faca. Doure o bacon no azeite e coloque a carne, mexendo só de vez em quando para não aguar. Quando estiver toda dourada, acrescente a cebola e o alho, tempere com sal, depois coloque o aipo e a cenoura, o alecrim e o louro, e deixe cozinhar mais. Acrescente as duas latas de tomate picado, misture bem, sempre fazendo com que a carne não forme bolos. Tampe a panela e deixe cozinhar por uma hora, mexendo de vez em quando, desfazendo os bolos.

Para fazer o molho branco, derreta a manteiga e acrescente a farinha de trigo, fazendo uma farofinha bem molhada. Acrescente o leite aos poucos, o sal, mexendo sempre para não embolar. Quando o creme estiver espesso, tire do fogo, acrescente o creme de leite e o queijo parmesão. Vai ficar bem líquido.

O macarrão (Tagliardi) deve ser cozido em água abundante, com sal, por três minutos. A instrução da caixa diz 4 a 5 minutos, mas ela ainda vai ao forno e é melhor que fique ao dente. Assim que escorrer, coloque em água com gelo para parar o cozimento.

Montagem

Numa assadeira grande, pincele com azeite de oliva e cubra o fundo com massa uma a uma (dá trabalho, mas vale a pena). A segunda camada é de molho de carne, cobrindo a massa. A terceira camada é de molho branco. A quarta camada é de mussarela. Volte à massa e repita as camadas por mais duas vezes. Termine com uma última camada de massa, sobre a qual despeje o creme branco e cubra com o parmesão ralado.

Depois de pronto, leve à geladeira. Quando quiser servir, corte o pedaço e leve ao forno quente (220º) até que doure por cima.

>> Programação completa no site www.flipelo.com.br

*Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo