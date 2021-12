Escritor Carlos Heitor Cony é internado no Rio

O escritor Carlos Heitor Cony está internado no Hospital Pró-Cardíaco desde a tarde desta segunda-feira, 14. Ele estava com "crises convulsivas secundárias a um pequeno hematoma cerebral resultante um leve traumatismo craniano", segundo o boletim médico divulgado pelo hospital nesta terça, 15.

Ele levou um tombo durante participação na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. "No momento o paciente encontra-se lúcido e respirando espontaneamente", informou ainda o boletim. Não há previsão de alta. Cony tem 87 anos, sofre de câncer linfático e se desloca com dificuldade.

adblock ativo