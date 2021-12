`Escrito nas Estrelas´: Viviane sente a presença de Daniel

Em 'Escrito nas Estrelas', trama global exibida às 18h, após a sua morte, Daniel (Jayme Matarazzo) tenta o primeiro contato com Viviave (Nathalia Dill). Nervosa com a pressão de Gilmar (Alexandre Nero), Viviave faz uma oração pedindo ajuda ao espírito de Daniel.



Apesar do anjo da guarda de Daniel, Seth (Alexandre Rodrigues), dizer que ele deve se afastar de sua antiga vida, o jovem promete que vai continuar protegendo-a e seu espírito logo aparece ao lado da amiga, encantado.



“Não te disse, Seth? Viviane está mais linda do que nunca! Fala a verdade... Se você não fosse um anjo... Não se apaixonaria por ela?”, diz Daniel a seu anjo, enquanto acaricia os cabelos dela. Viviane estremece e sente como se tivesse sonhado com o amigo, o que a deixa muito contente e em paz.



Daniel continua dizendo: Você é a mulher ideal para trazer meu filho à luz, Viviane... Um filho que ia nascer um dia... Se a gente tivesse tido tempo para se conhecer... E se amar...”, fala o espírito de Daniel.



adblock ativo