Escolas de dança se apresentam em prol do Instituto de Cegos

As escolas de dança de Salvador vão comemorar 25 anos do espetáculo Emoções e promover uma noite em prol do Instituto de Cegos da Bahia na terça, 13, às 20h, no Teatro Castro Alves. O ingresso, que custa R$ 25, será todo revertido para o instituto e já está à venda nas escolas de dança participantes.

A apresentação contará com danças galegas e espanholas, ballet e jazz. Participam do evento a Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (EDACE), a Academia de Ballet da Bahia, o Ballet Rosana Abubakir, as escolas Dance e Co e Etudes.

adblock ativo