Escola Baiana de Arte e Moda realiza oficinas gratuitas de Carnaval

A Escola Baiana de Arte e Moda (EBAM) realiza entre os dias 12 até o dia 2 de março, no Salvador Shopping, oficinas de carnaval que reúne conteúdos como maquiagem, customização, oficinas e outros.

Entre as atividades oferecidas estão oficina de desenhos, maquiagem para carnaval, produção de styling, penteados para carnaval, fantasia infantil entre outros.

Os interessados em participar devem comparecer ao Espaço do Folião, no piso L2 do Salvador Shopping para realizar as inscrições.

Alémdas oficinas, a escola também conta com um site onde oferece diversos cursos nas áreas de moda, arte, gastronomia e comunicação. Entre eles estão: consultoria de imagem, automaquiagem, oficina de costura para iniciantes, ateliê de escrita, workshop de conteúdo para instagram, marketing e moda e diversos outros.

