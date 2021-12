Esboço do roteiro de 'O Mágico de Oz' será leiloado em Los Angeles em dezembro

Em dezembro será leiloado em Los Angeles, uma coleção de esboços do roteiro de "O Mágico de Oz" de 1939 e outros materiais dos arquivos do filme que podem arrecadar até US$ 1,2 milhão (equivalente a R$ 4,5 milhões).

Responsável pelo leilão, a Profiles in History, casa de leilões da cidade de Los Angeles, declarou nesta quinta-feira, 8, que quatro esboços de roteiro manuscritos de Noel Langley serão postos à venda.

Langley faleceu em 1980, foi um dos doze roteiristas que trabalharam na adaptação cinematográfica do livro infantil de L. Frank Baum, que revelou Judy Garland à fama e se tornou um clássico do cinema.

Os três primeiros roteiros originais de Langley, escritos entre 5 de abril e 14 de maio de 1938, serão vendidos juntamente com um quarto esboço, escrito por Florence Ryerson e Edgar Allan Woolf, e um quinto esboço de Langley de agosto de 1938.

Mais de 150 páginas de notas manuscritas e páginas são a gênese de 'O Mágico de Oz', documentando seu desenvolvimento do primeiro esboço à versão final.

O arquivo está sendo vendido por um colecionador particular anônimo que o comprou anos atrás do falecido colecionador de suvenires Forrest J. Ackerman, de Los Angeles. Confira:

