Os Rolling Stones divulgaram nesta semana uma versão inédita da clássica Brown Sugar. A canção integra a versão de luxo do disco Sticky Fingers, que chegará às lojas em 8 de junho. Nesta versão alternativa da faixa, o músico Eric Clapton adiciona suas pitadas mágicas de slide Guitar. Segundo comunicado à imprensa, o som data da década de 1970 e foi gravado durante uma festa de aniversário de Keith Richards.

Antes de Brown Sugar, takes alternativos de Wild Horses, Bitch e Dead Flowers, todas do álbum Sticky Fingers, foram lançados pela banda. Os Stones estão em turnê atualmente pela América do Norte.

Aniversário do hit

Se perguntassem a Keith Richards para que serviriam aqueles três acordes sustentando uma canção que repetia selvagemente "I can't get no, satisfatcion", ele certamente daria de ombros antes de voltar a dormir. Até porque foi dormindo em um quarto de hotel que, há 50 anos, o guitarrista dos Rolling Stones recebeu do inconsciente, ou dos deuses, seu riff de guitarra mais conhecido. Ele acordou com a ideia na cabeça, ligou o gravador, registrou a frase de guitarra de três notas, balbuciou alguma melodia e voltou a dormir.

Eric Clapton toca com os Rolling Stones; ouça

