Eric Clapton leiloa 70 guitarras em prol de clínica de reabilitação

O músico britânico Eric Clapton vai vender mais de 70 guitarras de sua coleção pessoal em um leilão em Nova York em março, e o dinheiro resultante será revertido para seu centro de reabilitação de drogas e álcool em Antigua.

A casa Bonham's cuidará do leilão marcado para 9 de março de 2011, que também terá instrumentos doados por Jeff Beck, J.J. Cale e Joe Bonamassa.



O leilão vai incluir instrumentos e amplificadores da Fender, Gibson, Marshall, Martin e Music Man, entre outros. Os preços estimados dos amplificadores e guitarras variam entre US$ 300 e US$ 30 mil.



Os destaques do leilão incluem uma das principais guitarras usadas por Clapton em apresentações em 2005, uma de um par que ele tocou nos shows de reencontro do Cream, em Londres e Nova York -- uma Fender Stratocaster preta feita sob encomenda para ele, conhecida como "Eric Clapton Signature", de valor estimado em US$ 20 mil a US$ 30 mil.



Serão oferecidas também duas caixas amplificadoras Marshall de aproximadamente 1970, usadas na década de 1970 quando Clapton se apresentava com Derek and the Dominos. A expectativa é que as duas rendam entre US$ 8 mil e US$ 10 mil.



O leilão será realizado em associação com a Wallace & Hodgson, que trabalhou nos dois leilões anteriores de guitarras Clapton/Crossroads em 1999 e 2004.

