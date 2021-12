Erasmo Carlos sai do repertório previsível em novo CD e DVD

"Gente certa é gente aberta". Esse é um dos trechos mais emblemáticos da canção Gente Aberta, que foi a escolhida para ser introdução do novo CD/DVD de Erasmo Carlos, Meus Lados B - Ao Vivo. Uma escolha sensata para representar o que é este novo projeto do Tremendão: a gravação de um show cujo repertório foge do corriqueiro, com o qual os fãs do roqueiro já estão acostumados.

Não, neste projeto Erasmo não canta Gatinha Manhosa ou Minha Fama de Mau. Ele gravou canções como Maria Joana (proibida pela censura de ser tocada em público ou veiculada no rádio por, supostamente, fazer apologia à maconha), Cachaça Mecânica (acusada de ser plágio de Construção, de Chico Buarque - boato negado pelo próprio Chico) e O Comilão (que também enfrentou problemas com a censura e não pôde ser regravada em LP).

Toca o Lado B!

A ideia toda começou após o show Inusitados, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Neste show, o artista não pode se apresentar como de costume. O show tem que ser em formato diferente: qualquer coisa que Erasmo Carlos queira fazer, exceto o que faz normalmente.

"Nessa pressão, pensei: 'Por que não botar pra tocar os meus lados B?'", questionou-se Erasmo, que refere-se ao lado B dos vinis antigos, cujos dois lados podiam ser tocados nas vitrolas. "Os meus lados B são músicas lindas que não tocaram nas rádios, são os lados que ficaram esquecidos", diz o cantor.

Após o show na Cidade das Artes, seu filho, Léo Esteves, fez uma proposta para Erasmo: "Ele disse: 'Pai, vamos gravar um DVD com este show pra ser algo que marque sua carreira, uma coisa nunca feita por você antes. Sucessos que você teve e que não tocaram nas rádios'. E eu topei", relembra o Tremendão, que realizou a gravação do projeto no espaço Tom Jazz, em São Paulo.

Em relação à recepção, Erasmo Carlos conta que essa vem sendo positiva: "As pessoas vão aos shows deste projeto não para pedir meus sucessos corriqueiros. Elas vão para ouvir o que estou trazendo de novo. E, bem, os aplausos têm sido generosos e o público bastante maduro", comemora o cantor, que já levou o show de Meus Lados B para Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo.

Filme

Além de fazer show no Rock in Rio dia 26 de setembro no Palco Sunset, Erasmo Carlos será representado pelo ator Chay Suede no filme Minha Fama de Mau, com direção de Lui Farias, que contará a saga do músico na época da Jovem Guarda.

"Chay Suede fará o papel principal, e minha contribuição foi apenas o livro [Minha Fama de Mau, 2009, autobiografia], que será base para o roteiro", explica Erasmo Carlos, que diz não estar envolvido com a produção do filme.

Quando questionado sobre as polêmicas do Tim Maia de Mauro Lima, o músico crê que o diretor tenha usado certa arrogância em algumas cenas: "Não estou dizendo que os fatos não existiram; mas essa arrogância que ele mostrou no filme é que não aconteceu", afirma o cantor.

