Erasmo Carlos compõe samba para Roberto Carlos

A Beija-Flor, escola de samba de coração de Roberto Carlos, que vai homenageá-lo no carnaval de 2011, terá em seu concurso um samba-enredo de autoria de Erasmo Carlos, seu principal parceiro. O Tremendão compôs o samba junto com Paulo Sérgio Valle e com o maestro da banda do Rei, Eduardo Lages.

O enredo fala da "simplicidade de um Rei" e foca nos seus 50 anos de carreira. Cinquenta e quatro sambas disputam com o de Erasmo Carlos. A escolha final está marcada para outubro, a cargo da comissão de carnaval. Até lá, Roberto Carlos deve ir à quadra para um show e para assistir a uma das eliminatórias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

