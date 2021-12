Erasmo Carlos apresenta ‘Gigante Gentil’ em Vilas do Atlântico

O cantor e compositor Erasmo Carlos se apresenta neste sábado, 17, a partir das 22 horas, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. Conhecido pela "fama de mau", o artista traz o show 'Gigante Gentil', em que mostra seu lado terno, singelo e gentil.

Erasmo vai cantar músicas de 'Gigante Gentil', álbum de inéditas com a maioria das músicas compostas por ele mesmo e por alguns parceiros mais do que especiais, como Nelson Motta e Caetano Veloso. Além disso, vai relembrar sucessos como ‘Sentado à Beira do Caminho’, ‘Mulher’, ‘Gatinha Manhosa’, entre seus rocks clássicos ‘Minha Fama’ e ‘Festa de Arromba’.

Os ingressos custam R$ 60 (pista) e R$ 80 (camarote) e estão à venda no local.

