Era proibido proibir também na música erudita e no samba

"Principalmente estamos contra todo e qualquer princípio declarado". O artigo único do manifesto lançado pelo Grupo de Compositores da Bahia no ano de sua fundação, em 1966, evidencia que a música erudita no ambiente da Escola de Música da Ufba (à época, Seminários Livres de Música) também sofria repressão e criava formas de enfrentamento da ditadura.

"O Grupo de Compositores tinha apoio muito grande para qualquer reação contra o golpe, porque o diretor Ernst Widmer (1927-1990) teve uma ação, na medida do que lhe era possível, muito combativa", conta Tom Zé, um dos fundadores do grupo.

Segundo o músico, a escola era lugar tanto de uma atividade militante dos estudantes e da direção, quanto da ação de alguns estudantes de direita que ameaçavam fazer denúncias. Neste contexto polarizadoA pressão ficou evidente quando o Diretório Central Acadêmico (DCE) tentou se organizar.

"Widmer estava na Suíça. Eu era presidente (do Diretório de Música) e fui com Fernando Cerqueira para a reunião do DCE. Quando chegamos, o mesmo diretor que tinha nos qualificado para representar a escola, tinha nos desqualificado como representantes, naturalmente pressionado pela direita que dentro do próprio DCE era bastante forte e ameaçadora. Esse tipo de pressão era muito comum", lembra.

Para o professor da Emus, Paulo Costa Lima, a música de concerto feita pelo Grupo de Compositores não era necessariamente de protesto, mas não deixava de ser crítica. "A obra de Fernando Cerqueira é um elemento importante dessa crítica, mas, claro, cifrado".

Ele vê ainda conexão entre o princípio do manifesto do Grupo de Compositores com um dos hinos da MPB contra o regime militar: É Proibido Proibir.

Com esta música, Caetano Veloso e os Mutantes foram recebidos com forte vaia no 3º Festival Internacional da Canção (TV Globo). "Em 1968, Tom Zé vai para Rio e São Paulo. Então explode uma outra máxima: é proibido proibir. As duas máximas são muito próximas. O projeto de liberdade de criação que se organiza em forma de grupo em 66 responde a ditadura com essa máxima que marca o grupo e vai além".

Samba malandro

O samba, música aclamada pelas classes mais populares e ritmo predominante nos Carnavais dos anos 1960, também dançou no compasso da censura.

"Riachão, Batatinha e compositores de samba-enredo faziam músicas contra o poder. Foram censurados, tiveram que trocar letras, mas não tiveram visibilidade como música de protesto, por causa da tradição de usar ironia", diz Alessandra Cruz, historiadora e professora da Universidade Católica do Salvador.

Apesar disso, a mestre em história social pela Ufba explica que o samba baiano nunca fez uma política ofensiva ao poder instituído. "Muitos sambistas não viviam de música, eram trabalhadores, não podiam dar a cara e se tornar visados", explica.

Riachão era um desses sambistas que batiam cartão. O funcionário do Desenbanco nunca teve problema com os militares até que "houve qualquer coisa com a música Cada Macaco no seu Galho", como diz.

Na volta do exílio, Caetano Veloso e Gilberto Gil gravaram no disco Expresso 2222, de 1972, a canção que já tocava nos rádios.

"Os estudantes fizeram um protesto na Piedade. As autoridades tomaram conhecimento que eles iam cantar essa música e proibiram. Eu não entendia por que as autoridades não queriam que eles cantassem. Nunca tive essa ideia de protestar, não me faziam nada", conta Riachão, aos 92 anos.

A maioria dos sambistas usava da malandragem para dar meia volta na ação dos censores. "O Mercado Modelo era um quartel general de desabafo. A gente ficava a noite inteira sambando", lembra o compositor Chocolate da Bahia.

Por outro lado, a censura deixou passar algumas coisas. Chocolate, por exemplo, gravou em 1975 A Cobra Mordeu Caetano, feita à época da morte do marechal Castello Branco (1967).

"A cobra era uma referência a Castello Branco, mas eles não perceberam. A música começa assim: 'A cobra mordeu Caetano / Veja o que aconteceu / Caetano está cantando / E essa cobra já morreu'".

