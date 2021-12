Equipe de 'Big Bang Theory' dará bolsa de estudo em universidade

A equipe do seriado norte-americano The Big Bang Theory vai oferecer uma bolsa de estudos a alunos de graduação de baixa renda da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). O anúncio foi feito, nesta semana, pelo próprio site da instituição. A comédia retrata o cotidiano de um grupo de 'nerds' cientistas.

Chuck Lorre, co-criador da série, e outras 50 pessoas associadas ao programa - incluindo as estrelas Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco-Sweeting (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Mayim Bialik (Amy) e Melissa Rauch (Berbardette) - já arrecadaram mais de US$ 4 milhões.

A bolsa se destina a alunos admitidos na UCLA por mérito acadêmico, mas que precisam de ajuda financeira para arcar com os custos da universidade. Os primeiros 20 beneficiários da bolsa The Big Bang Theory serão selecionados para o ano acadêmico de 2015-2016. Seus nomes serão anunciados no estúdio do programa.

O site da instituição lembra que a atriz Mayim Bialik, que interpreta Amy Farrah Fowler na série, tem doutorado em neurociência pela UCLA.

