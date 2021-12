Ensaio dos Filhos de Gandhy reúne nove atrações no Cais Dourado

>> Clique aqui e veja outros shows no roteiro cultural



Nove atrações, além do Afoxé Filhos de Gandhy, animarão o ensaio geral do Afoxé Filhos de Gandhy 2011, neste domingo, 13, às 14 horas no Cais Dourado. A festa terá shows de Arlindo Cruz, Margareth Menezes, Mariene de Castro, Aloísio Menezes, Paparicco, Movimento, Bambeia, Banda Show Filhosde Gandhy e Catadinho do Samba.



Em 2001, o Filhos de Gandhy, o mais antigo afoxé do mundo, completa 62 anos de Carnaval, e como em todos os anos, realiza mais um ensaio geral. Os ingressos para a festa custam R$ 35 (pista individual), R$ 50 (pista casadinha) e R$ 50 (camarote individual).

adblock ativo