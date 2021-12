Ensaio do Harmonia do Samba muda de local

A Melhor Segunda-feira do Mundo vai voltar ao local de origem. Após iniciar no Estádio Pituaçu, o último ensaio do Harmonia do Samba, segunda, 13, será no Wet´n Wild, às 22h. Na última segunda-feira, 6, o ensaio havia sido cancelado pelo assassinato de três seguranças no local.

Segundo um comunicado da banda, "a decisão foi tomada em conjunto com o Governo do Estado da Bahia em respeito às famílias das vítimas". O evento terá, além do Harmonia, shows de Thiaginho e Léo Santana.

