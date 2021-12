Ensaio de Preta Gil na Madrre é adiado

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O projeto Noite Preta, da cantora Preta Gil, que estava programado para iniciar neste sábado, 8, foi adiado para a próxima semana (sábado, dia 15), por incompatibilidade na agenda da cantora. Mesmo com a mudança, a produção do evento garante que tudo está sendo montado nos mínimos detalhes para surpreender o público.



As apresentações dos ensaios de verão da cantora acontecerão durante o mês de janeiro e início de fevereiro, sempre aos sábados, na boate Madrre (Pituba), a partir das 22h. O valor do ingresso ainda não foi informado.



Preta Gil vai interpretar canções do seu mais novo trabalho "Noite Preta ao vivo", além de músicas que viraram hit como "Cross Fox", da cantora piauiense Stefhany.

|Serviço|



Preta Gil - Noite Preta - Ensaios de verão

Onde: Madrre - Pituba

Quando: todos os sábados de janeiro, a partir do dia 15, às 22h

Quanto: não informado



adblock ativo