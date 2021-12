O programa Encontro da última quinta-feira, 17, ainda é assunto nas redes sociais. Para falar sobre a estreia do filme Sob Pressão, no qual um médico do sistema público precisa decidir entre os pacientes qual será atendido primeiro, o programa propôs uma enquete 'polêmica'. Os convidados foram provocados a escolher, em uma situação hipotética, entre salvar primeiro "um policial levemente ferido ou um traficante em estado grave".

A maioria decidiu socorrer primeiro o traficante em estado grave, o que gerou revolta entre policiais e apoiadores. Com a hashtag #EuEscolhoSalvarOPolicial, usuários das redes sociais fazem provocações à apresentadora.

No perfil do Facebook identificado como Segurança Pública do ES, por exemplo, há um vídeo em que um soldado sugere: "Perguntar pra Fátima se ela fosse vítima de um estupro - o que a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer - chegando no local uma ambulância que só poderia socorrer uma pessoa, tendo em vista que ela estava com uma faca e acabou atingindo o seu estuprador, deixando o cara gravemente ferido. E aí, Fátima, quem você socorreria primeiro?"

Enquete sobre policiais e traficantes gera críticas a Fátima Bernardes

A jornalista ainda não se manifestou sobre o assunto.

