Enecult busca atrair público diversificado

Entre os dias 11 e 14 de agosto acontece na Universidade Federal da Bahia (Ufba) o XI Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult), o maior evento de estudos em cultura realizado no Brasil. O encontro traz profissionais e pesquisadores em cultura, buscando integrar academia e prática. As inscrições vão até esta sexta-feira, 24, e os preços variam de R$ 80 a R$ 280.

A cerimônia de abertura será realizada pelo ministro da Cultura, Juca Ferreira, no dia 11 de agosto, às 18h, no auditório da Faculdade de Arquitetura da Ufba. Com o objetivo de atrair diferentes públicos, o evento traz novidades: três relatos de experiência, seis simpósios e oito minicursos foram criados.

Com esse novo formato, a coordenadora do Enecult, Renata Rocha, tem grandes expectativas. "Estou vendo uma mobilização maior para a participação e acredito que as novidades trazem um interesse mais segmentado", comenta.

Renata também ressalta a importância do espaço disponibilizado para o lançamento de livros científicos na área cultural, publicados a partir de 2014.

"Acreditamos que lançar livros no Encontro seja uma vitrine interessante para divulgação e intercâmbio da produção acadêmica, pois a circulação e distribuição da literatura científica, em geral, não acontece de forma tão intensa", explica.

O Encontro será aberto ao público, mas os eventos são sujeitos a lotação.

Programação

Entre os oito minicursos oferecidos, Consumo e Práticas Culturais, ministrado por Gisele Jordão (Espm/SP), tem como objetivo discutir e compreender as motivações do consumo das artes por parte dos brasileiros.

Um dos destaques da programação são os relatos da sessão Dissidências Sexuais e de Gênero: Ativismos em Arte e Comunicação, que traz o escritor Jota Mombaça e a administradora da página Travesti Reflexiva, no Facebook, Sofia Favero.

Já o relato Inovações Culturais, com o diretor do MAM/BA, Marcelo Rezende, e a diretora de projetos da Fábrica Cultural, Teresa Carvalho, pretende abordar a inovação na cultura.

O relato Experiências Internacionais em Cultura tem participação de Paulo Speller, secretário geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos.

Artes e Cultura será um dos temas dos simpósios e contará com a participação da crítica de dança Helena Katz e do atual diretor do Teatro Vila Velha, Márcio Meirelles. Eles debaterão questões relacionadas à autonomia e à dependência das artes e da cultura.

O simpósio Acessibilidade Cultural proporcionará uma ampliação da percepção da acessibilidade para além da dimensão arquitetônica. Além de estimular a compreensão do tema para os artistas com deficiência e para o campo das políticas culturais. Será coordenado por Ana Rita Ferraz (Uefs) e contará com as presenças de Arnaldo Godoy (vereador de Belo Horizonte), Patrícia Dornelles (UFRJ) e Carlos Eduardo (Edu O do Grupo X de Improvisação em Dança).

A presidente do Iphan, Jurema Machado, estará presente no simpósio Patrimônio Cultural Imaterial, que propõe uma discussão sobre questões que desafiam a sustentabilidade de projetos que protegem a guarda dos patrimônios imateriais. Em 2015, a legislação que criou o registro dos bens culturais de natureza imaterial no Brasil completa 15 anos.

A programação completa: www.cult.ufba.br/enecult. (Colaborou Michelle Oliveira)

