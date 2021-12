Encontros musicais são os destaques do final de semana

>> Qual a melhor forma de se divertir em Salvador? Deixe a sua dica aqui



O encontro de músicos em palcos baianos é o destaque da programação musical deste final de semana em Salvador. Caetano Veloso fará show com Maria Gadu na Concha Acústica neste domingo, 7, no mesmo dia em que Gilberto Gil e seu filho Bem Gil tocam na Casa Cor 2010. Nesta sexta-feira, 5, o grupo Cheiro de Amor e Nando Reis também se encontram no Summer Time, no Bahia Café Hall.



O ex-Titãs apresentará a turnê Drês, que reúne canções do álbum homônimo, lançado em 2009. Anfitriã da noite, Alinne Rosa animará o público com sucessos da trilha do DVD Axé Mineirão, que inclui as músicas “Pense em Mim”, “Baladeiro” e “Dias de Sol”. Realizado pelo terceiro ano, o ingresso do Summertime custa R$ 50 (pista) e R$ 100 (camarote open bar).

A Orkestra Rumpilezz, criada pelo maestro Letieres Leite, também é uma das atrações do roteiro cultural deste domingo em Salvador. O grupo faz apresentação gratuita pelo projeto Domingo no Parque, a partir das 11h, no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara.

