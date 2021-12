Encontro reúne fãs dos livros de colorir em shopping

Os fãs dos livros de colorir vão se reunir na quinta-feira, 13, das 15h às 20h, no no 3º piso do Shopping da Bahia, na praça Menininha do Gantois. O evento é gratuito.

Os interessados nos livros vão poder dividir experiências, técnicas de colorir e conhecer outras publicações do gênero. Além disso, profissionais da área, como Milena Ferreira (Bacharel em Belas Artes), estará orientando os participantes. Também haverá uma palestra sobre cores com o arquiteto Marcelo Mello, às 17h.

