Encontro no MAM aborda as Bienais de 1966 e 1968

O Museu de Arte Moderna (MAM) realiza nesta sexta-feira, 5, o projeto MAM Discute Bienal. No evento, estão confirmadas as participações do artista e cineasta Chico Liberato, da roteirista e poetisa Alba Liberato e da coreógrafa e professora Lia Robatto, que vão mediar o debate sobre as Bienais de 1966 e 1968. Os encontros - que acontecem quinzenalmente no Cinema do MAM até junho, das 9h às 12h - buscam discutir modelos e histórias das bienais internacionais de arte. A proposta é iniciar as plataformas para solidificar a Bienal Internacional da Arte da Bahia, prevista para 2014.

"A questão da Bienal hoje envolve diversos desafios, mas imaginamos que esses encontros podem ser uma plataforma de diálogo do museu com a comunidade baiana. Eles foram montados a fim de se discutir modelos e processos de grandes eventos e de bienais passadas, para nos orientarmos a partir desse contexto e pensarmos a próxima Bienal da Bahia", afirma o diretor do MAM, Marcelo Rezende.

A última bienal de arte na Bahia foi realizada há 46 anos. A Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, posteriormente conhecida como Bienal de Arte da Bahia, foi aberta ao público em 1966, no Convento do Carmo. A segunda edição, de 1968, fechou durante um mês, após somente um dia de mostra. No retorno, a exposição estava com dez obras a menos, no Convento da Lapa.

