Encontro no IGHB vai debater a comida e as festas na Bahia

Festa e Comida na Bahia é o tema do VI Congresso de História, que será realizado entre os dias 22 e 24 de setembro no Bahia Othon Palace, em comemoração aos 120 anos de fundação do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).



Entre os convidados, pesquisadores do Brasil e do exterior de manifestações culturais típicas da Bahia, como o samba de roda, e a relação entre as comidas portuguesa, indiana e baiana. Para inscrição de trabalhos, são oferecidas 150 vagas para historiadores, geógrafos, antropólogos, sociólogos, estudiosos do patrimônio, arte, além de estudantes.



O formulário de inscrição está no site www.ighb.org.br e deve ser enviado preenchido para o e-mail ighbahia@gmail.com ou entregue na sede do IGHB, na avenida Sete de Setembro, 94 A, Piedade, próximo ao Shopping Center Lapa. Os valores das inscrições variam entre R$ 50 e R$ 150.

