Encontro Internacional de Artes trá 24h de programação

A décima edição do Encontro Internacional de Artes, o IC10, é para quem tem fôlego para assistir a diversas manifestações artísticas - dança, teatro (inclusive de animação), música, performance, cinema, literatura, culinária - no ritmo de virada cultural de 24 horas.

A iniciativa, que contribui para movimentar o cenário cultural de Salvador, é da Dimenti Produções Culturais, em parceria com a Associação Conexões Criativas. O início da virada é sexta-feira, 19, em diversos locais, às 20 horas, prosseguindo até sábado no mesmo horário. (confira programação em www.icencontrodeartes.com.br/ic10/)

Jorge Alencar, um dos artistas curadores do projeto, lembra que o encontro, movido a partir do tema Quanto dura sua chama?, tem como principal característica abrigar múltiplas linguagens.

Edição especial

"Nesta edição especial de 10 anos, queríamos que o público vivenciasse um tempo especial, com esta sensação de intensidade. Por isso esta virada cultural de 24 horas. Nosso maior desafio foi pensar qual formato gostaríamos de implementar e criar uma estrutura logística para viabilizar esta ideia", afirma.

Ele informa que as atividades acontecerão no espaço da Praça Castro Alves, Espaço Cultural Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, Cine Itaú Glauber Rocha e entorno.

São muitas as atrações. Entre os destaques, chama a atenção a mostra artística Há Violência no Silêncio?, que, de acordo com a diretora Nirlyn Seijas, "trata da violência silenciada, da naturalização e banalização desta prática".

O público tem como ponto de encontro o Espaço Cultural da Barroquinha, amanhã, às 22 horas. Lá as pessoas serão levadas para uma casa e terão acesso aos cômodos do local. Serão convidadas a beber diferentes bebidas que incluem, entre outros, hortelã, gengibre, cravo e canela.

"Sul" segregado

Não faltam mostras que vêm causando polêmica. É o caso de Macaquinhos, apresentação que explora o ânus. "Propomos o c... como metáfora do sul do corpo, a ideia de 'sul' trazida pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos, o sul que é deslegitimizado, renegado e segregado da sociedade que segue os padrões do 'norte', pautados pelo capitalismo, o colonialismo e o patriarcado....", afirma uma das integrantes do grupo, Teresa Moura Neves.

Macaquinhos foi criado em Teresina, no começo de 2011, a partir do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro.

Crianças

O público infantojuvenil não fica de fora da mostra. O espetáculo Guia Improvável para Corpos Mutantes, direção de Airton Tomazzoni, mostra as diversas possibilidades do corpo e será apresentado sábado, às 10 horas.

Os amantes das instalações têm oportunidade de conferir Standard Time, grande relógio ao vivo que será montado na Praça Castro Alves durante o evento por um grupo de artistas que constroem em tempo real a peça digital. O público verá o horário, mas também as pessoas que estão construindo esse relógio.

Daniel Saboya integrante do coletivo Tanto, responsável pela construção da obra (criação do alemão Mark Formanek), informa que a estrutura do relógio tem 15 metros.

adblock ativo