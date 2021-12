Encontro em museu discute Salões e Bienal de Arte da Bahia

Com o objetivo de debater propostas e possíveis formatos para a Bienal Internacional da Arte da Bahia, em 2014, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) sedia nesta sexta-feira, 3, o quarto encontro do projeto MAM Discute Bienal, com o tema Dos Salões à Bienal - Um caso baiano, um caso universal. O evento é gratuito e acontece no Cinema do MAM, das 9h às 12h, com a participação dos artistas Vauluizo Bezerra e Zé de Rocha e da arquiteta Luciana Vasconcelos.

O projeto realiza encontros quinzenais abertos ao público com artistas e profissionais da área artístico-cultural. "Uma bienal não é uma mostra, são vários projetos e acontecimentos. Significa conviver com a arte, experimentá-la, de modo algum pode ser reduzida apenas a uma exposição", explica o diretor do MAM-BA, Marcelo Rezende.

