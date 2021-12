Encontro debate revalidação do samba de roda como patrimônio

A cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, sedia neste sábado, 31, o 8º Encontro dos Mestres e Mestras do Samba de Roda, que integra uma das etapas para a renovação do registro do samba de roda como patrimônio cultural brasileiro. Com o tema "Propondo novos encaminhamentos para a Salvaguarda", o evento deve reunir cerca de 300 participantes e contará com a presença do repentista e cordelistra Bule-Bule e do secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, o cineasta Pola Ribeiro.

Na ocasião, será apresentado o relatório preliminar de análise para a revalidação do samba de roda como patrimônio, elaborado a partir das assembleias itinerantes no estado. O processo foi iniciado em 2014, 10 anos após o registro.

Uma caravana do Pará com integrantes do grupo Carimbó, manifestação cultural reconhecida como patrimônio imaterial em 2014, também virá ao evento para conhecer o processo de revalidação do registro e aprender com a experiência dos sambadores e sambadeiras baianas.



