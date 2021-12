Encontro de música e dança promove a paz por meio da cultura

"A arte não tem fronteiras". Assim define Glaucia Rodrigues. Diretora do Centro de Estudos Universais, ela é a idealizadora do Encontro de Músicas e Danças do Mundo, evento que realiza sua décima edição a partir desta segunda-feira, 25, em Imbassaí, com um tema nada despretensioso: a cultura omo ferramenta de paz.

Até o próximo domingo, no Espaço Cultural Tangará Mirim, onde o evento acontece, são oferecidas ao público atividades gratuitas e pagas com a participação de artistas nacionais e internacionais, todos articulados na ideia da união dos povos por meio da arte.

"É muito difícil aceitar e conviver com o que você não conhece", defende a criadora do encontro. Assim, por meio de palestras, oficinas e exposições, o projeto coloca o público em contato com práticas culturais pouco conhecidas de diversas etnias, como música marroquina, performances de dança grega e exercícios musicais com melodias do mediterrâneo, apresentando o conhecimento como força motriz de uma relação respeitosa entre pessoas de diferentes nacionalidades.

Para abrir o encontro em grande estilo, segunda, o fórum gratuito A Importância das Culturas Tradicionais Para a Paz no Mundo, às 15 horas, faz uma síntese da temática geral do décimo ano do projeto.

Discutindo a necessidade de manter vivos os grupos tradicionais, a mesa de abertura conta com a participação dos jornalistas Peter Culshaw e Zeca Camargo, a cantora lírica Inaycira Falcão, Juliano Jorge Basso (fundador do Festival Multiétnico de Alto Paraíso), Paulo Dias (da Associação Cachuera) e a pedagoga Maria Amélia Pereira.

Programação

"Através da arte, a gente consegue conviver", defende Glaucia Rodrigues. Para enfatizar essa premissa, o Encontro de Músicas e Danças do Mundo traz uma série de oficinas pagas (o valor do pacote para as oito atividades é de R$ 1.288).

Uma delas é com o grupo marroquino Rhoum El Bakkali Ensemble, formado apenas por mulheres, que mostra os ritmos e cantos do seu país de origem. Outra em destaque na programação do evento é a Oficina de Músicas e Danças do Curdistão, com os músicos curdos Hussein Zahawy, Goran Kamil e Ertan Takin, que divulgam os instrumentos típicos da região.

A Praça Central da Vila de Imbassaí não fica de fora dos planos. Até o encerramento do encontro, o espaço recebe uma série de shows gratuitos com artistas locais e estrangeiros.

