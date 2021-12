Encontro de BBBs termina em discussão no programa Mais Você

Os ex-participantes do Big Brother Brasil se encontraram na manhã desta segunda-feira, 5, no programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga. Em clima de “lavagem de roupa suja”, os ex-confinados dividiram espaço com Débora Secco, Beth Lago e Preta Gil, além dos ex-BBBs Diego "Alemão" e Priscila Pires, da sétima e nona edição, respectivamente. Todos já participam do matinal há algum tempo como avaliadores da 'performance' dos jogadores na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.





Ao ouvir a declaração, Lia se mostrou insatisfeita e disse que Fernanda mostrou sua falsidade. A dançarina lembrou que, dentro da casa, a dentista teria pedido desculpas por sua atitude. A ex-'sister' teria justificado sua indicação dizendo que não queria ver os 'brothers' falando mal de Dicésar no confessionário.

A atriz Beth Lago aproveitou o assunto e disse que a justificativa de Fernanda não convenceu as pessoas, "nem dentro e nem fora da casa".

Dourado – Já o vencedor Dourado foi questionado pelas brigas. Mas, quando começou a falar que era contra fofocas e que não admitia que falassem dele por trás, acabou sendo interrompido por Angélica, que o acusou de estar mentido e que esse teria sido o motivo do desentendimento entre os dois.



"Acho que quando as pessoas falam têm de ser coerentes com as atitudes, e não foi bem isso que aconteceu lá dentro", rebateu Angélica, sem citar nomes.

Mas a jornalista logo foi convocada por Diego “Alemão”: “Se é pra lavar a roupa suja, vamos dar nomes aos bois”. Mesmo ainda um pouco relutante a se dirigir especificamente ao lutador, Angélica cedeu e contou que a declaração de Dourado é contraditória. Ela citou como exemplo os minutos após a eliminação de Elenita, em que Dourado e Lia passaram a falar do próximo paredão na cozinha da casa principal.

Para entendimento de Angélica, os 'brothers' já estavam escolhendo quem seria o próximo alvo do grupo do 'puxadinho'. Angélica não gostou de presenciar a conversa, criticou Lia e Dourado, e contou a suposta estratégia aos adversários'. Firme na sua atitude, mudou de casa, declarou guerra a Dourado e acabou eliminada.

Opinião – A opinião de Angélica foi rebatida por Débora Secco. A atriz disse que Dourado não falou sobre ela e teria apenas desabafado com companheiros. Débora assinalou ainda que, na manhã seguinte a esse episódio, Dourado falou diretamente para Angélica o que ele estava pensando.

O que também entrou na discussão foi a mudança de comportamento dos 'brothers' depois que Cacau e Dicésar vieram ao Carnaval de Salvador e teriam visto uma faixa com a mensagem que Fernanda, Lia e Cadu eram falsos.

A acusação afetou a opinião de Cacau, que dividiu a informação com os confinados e ocasionou uma separação de grupos na casa. A empresária confessou que depois da faixa passou a ver os três com “mais malícia”.

Fora da casa – Boatos que costumam aparecer fora da casa também foram para a "lavanderia" do 'Mais Você'. A ex-BBB Priscila perguntou a Cacau quem seria a ex-participante que teria “dado em cima de Eliéser”.

O questionamento foi motivado pelo fato de Cacau ter comentado sobre o assédio de uma ex-BBB a seu namorado. Priscila, em tom de nervosismo, perguntou se Cacau estava se referindo a ela. Cacau, no entanto, mostrou-se espantada com a posição de Priscila e respondeu com outra pergunta: "Foi você Priscila?". A morena negou e se queixou por estar sendo alvo de comentários maldosos em seu Twitter.

Para amenizar a situação, Cacau explicou que nunca tinha encontrado com Priscila até conhecê-la no programa de Ana Maria. “Então, Priscila, acho você uma mulher muito bonita e simpática e, assim como eu, não precisa brigar por causa de homem”, completou.

