Encontro Baiano de Museus está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Encontro Baiano de Museus, que acontece nos dias 10 e 11 de setembro, no Instituto Feminino (Politeama), com o objetivo de promover o debate sobre o papel dos museus e a conexão entre estes espaços e o futuro.

As inscrições para os interessados em apresentar trabalhos segue até 18 de agosto. Já o público geral tem até 5 de setembro para garantir a participação. As inscrições para ambos os casos são gratuitas e devem ser feita pelo e-mail encontrobaianodemuseus@gmail.com.

No dia da abertura, os participantes podem levar pacotes de fraldas geriátricas, tamanhos G ou GG, que serão doadas para o Lar Maria Luiza.

O encontro é realizado pela Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). Mais informações pelo telefone 71 3117-6381.

