Empresário de Igor Kannário nega show em Jequié

O empresário do cantor Igor Kannário, Beto Bonfim, negou que o artista faria show neste domingo, 22, na cidade de Jequié (a 374 km de Salvador). O pagodeiro vai cumprir a agenda em Itabuna, no Sul da Bahia.

De acordo com Bonfim, o grupo vendeu um pacote de shows ao empresário Alex Braga, que faria o show em parceria com a produtora Tita Eventos, em Jequié. "Nosso contrato é com o Alex", disse o empresário.

A negociação, no entanto, não teria ido adiante. Braga relatou que Hildebrando Almeida, diretor da Tita Eventos, não cumpriu com as cláusulas do acordo e o contrato foi desfeito. Ainda segundo Braga, a banda não teria recebido as parcelas que seriam pagas pela produtora até a data do show.

O empresário ainda afirma que os relatos de que o Jequié Tênis Clube (JTC) e outras casas de show da cidade estariam se recusando a realizar o show de Igor Kannário são falsos. Segundo ele, Hildebrando Almeida teria inventado a história para justificar a não realização do show.

De acordo com informações do Blog Marcos Frahm, Hildebrando deu entrevista a uma rádio local justificando o cancelamento do show do pagodeiro na festa "Ensaio do Forroleta", devido às recusas das casas de festa. "Infelizmente não aceitaram o show do Kannário que, com certeza, iria atrair muita gente", disse ele, na entrevista.

O show do Igor Kannário já vinha sendo divulgado nos principais veículos de comunicação de Jequié, como atração principal da festa.

