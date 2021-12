Empresa que cometeu erro no Oscar continuará no evento, mas com ressalva

O erro na edição de 2017 do Oscar chamou atenção do mundo inteiro quando "La La Land" foi anunciado como vencedor na categoria de melhor filme no lugar de "Moonlight". Apesar disso, a coordenação do Oscar decidiu continuar com os serviços da empresa de auditoria responsável pela confusão, a PWC.

A única mudança é que celulares e outros dispositivos eletrônicos dos responsáveis deverão ser entregues antes de eles entrar nos bastidores do evento. No dia do Oscar, minutos antes do erro acontecer, Brian Cullinan, responsável pela contagem dos votos, havia postado uma foto de Emma Stone, vencedora do prêmio de melhor atriz.

Foi ele quem entregou o envelope errado para Faye Dunaway e Warren Beatty.

adblock ativo