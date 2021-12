Empresa de bebidas lança campanha noir com Clive Owen

O cenário felliniano de Roma no inverno é o pano de fundo perfeito para o diretor italiano Paolo Sorrentino e o ator inglês Clive Owen lançarem o curta -metragem Killer in Red. O evento, com direito a premiere, tapete vermelho e sessões de entrevista para repórteres do mundo inteiro, é uma ação da tradicional fabrica italiana de bebidas Campari.

Assim como outra famosa marca italiana, a Pirelli, a Campari lança todos os anos um sofisticado calendário reunindo grandes fotógrafos e top models. Este ano, para sair da rotina, foi criada uma ação intitulada Campari Red Diaries, na qual se insere o curta do Sorrentino com Clive Owen.

Além do super produzido filme de sete minutos, a marca também escolheu 12 bartenders do mundo inteiro para contar histórias e apresentar seus drinques exclusivos criados para a marca.

Entre os 12, há dois brasileiros: Thalita Alves, que representa a Austrália com o coquetel Anita, uma homenagem à Anita Garibaldi, que leva cachaça Sagatiba Envelhecida, e o ítalo-brasileiro Fabio La Pietra, Peppino, em São Paulo, que apresenta no mês de agosto a receita de A Hora Incomparável.

Conhecido pela verborragia visual que costuma derramar em obras premiadas como A Grande Beleza (Oscar de Filme Estangeiro) e A Juventude, Sorrentino admite que teve de se conter para dar seu recado em apenas sete minutos. “Tenho a tendência de falar muito, mas eles (os produtores) queriam um filme curto, então tive de me segurar. Mas é difícil para mim ser conciso, é complicado”, afirmou.

Mesmo assim, o diretor fez um belo filme, ainda que de cunho mais publicitário. O bartender Seu Floyd (Clive Owen) é tão desiludido e relutante quanto os personagens principais que povoam seus longas. “A ambiência do bar ajuda muito, porque é um lugar em que as pessoas estão naturalmente propensas a se socializar. Então é um cenário ótimo a se explorar”.

Já o ator principal não se fez de rogado. Vestiu o uniforme de bartender e foi aprender in loco como misturar drinques. “O figurino é muito importante. Até por que se a roupa não estiver correta, o papel não parte do ponto certo. Até os sapatos contam”, afirmou o ator, que ainda contou que fez um estágio de bartender em um bar de um amigo em Los Angeles.

Sobre seu diretor em cena, Owen também não poupou elogios: “Sou um grande fã de Paolo, é um grande profissional no auge da forma”. A sessão de rasgação de seda, claro, teve volta. “Clive é um dos melhores atores desta época. Foi uma honra trabalhar com um ator inglês que traz em si toda a tradição da atuação teatral inglesa", disse Sorrentino.

De estética noir-publicitária, Killer in Red não poderia prescindir de um dos principais elementos da estética noir: a femme fatale, aqui interpretada pela atriz franco-suíça Caroline Tillette, sempre de vermelho, citando a cor da bebida. “Caroline é um exemplo perfeito de desejo masculino e nos filmes noir, o desejo masculino é sempre fatal. Nesse sentido, Caroline é devastadora”, disse Sorrentino.

Diante da plateia de jornalistas do mundo inteiro, Bob Kunze-Concewitz, CEO do Gruppo Campari, pontuou que, “depois de 70 anos de calendários, é fácil cair na zona de conforto. Desta vez, fizemos questão de subir o nível”. “Clive Owen, neste contexto, representa o carisma e a paixão de Campari. E o filme ficou aina melhor do que eu esperava. Na verdade, eu fiquei arrepiado”, acrescentou.

* O jornalista viajou a convite do Gruppo Campari

