Empecilhos para leitura

Para o servidor público Alex Uiler, comprar livros pela internet já é uma prática comum em sua vida. Só neste ano, ele já adquiriu cerca de 20 exemplares. "Eu prefiro, porque comprar livros por meio virtual se tornou mais viável, uma vez que podemos contar com boas promoções, livros mais baratos e algumas opções de entrega que compensam", diz.

Mas, de acordo com livreiros de várias partes do país, o "mais barato" mencionado por Uiler pode estar com os dias contados. O motivo, segundo eles, são algumas mudanças realizadas pelos Correios, desde 1º de setembro, em relação à postagem de livros.

Uma delas é a proibição do uso de mala direta para envio das obras, uma opção que até então era muito utilizada pelos comerciantes por ser mais em conta. A estatal justifica que "o transporte e entrega de livros implicam em maiores recursos daqueles para mala direta".

"Se ficar muito caro para o consumidor, acho que adquirir um livro por meio virtual pode desestimular novos leitores. Mas acredito que uma alternativa é comprar no site e optar pela retirada na loja física", sugere o servidor público.

Porém, a solução encontrada por Uiler só se aplica às compras feitas nos sites das grandes redes de livrarias, que dispõem de outros meios de envio. Segundo o idealizador do Portal dos Livreiros, Julio Borges, os mais impactados pelas mudanças são os pequenos comerciantes de livros.

"Os grandes varejistas não dependem tanto dos Correios. Mas o pequeno não consegue contratar uma transportadora só para ele. Além disso, muitos estão em cidades remotas e não têm muita opção. Então essa mudança encarece o envio e quem paga é o consumidor final, o leitor", argumenta Borges.



O Portal dos Livreiros, inclusive, lançou um abaixo-assinado contra as mudanças, que já conta com cerca de 5 mil assinaturas de pessoas ligadas ao comércio virtual de livros.

Por outro lado, os Correios informam que outra mudança vai beneficiar os livreiros. A partir de agora, o registro módico (50% mais barato que o registro comum), que serve para rastrear as encomendas, poderá ser utilizado para remessa de livros, sem limite de peso.

Além disso, a estatal disponibiliza para os clientes com contratos a faturar (caso da maioria dos livreiros) a opção de envio de impressos Normal (até 2 kg) ou Urgente (até 500 g). Ou então a postagem com pagamento à vista (no balcão), sendo que a alternativa Normal tem um limite maior, até 20 kg. Mas, ainda assim, custam cerca de 40% a mais que as malas diretas.

Os livreiros argumentam que tais opções não são satisfatórias. "Os 2 kg não atendem nossa necessidade e dos leitores. Há livros mais pesados. E se o cliente comprar muitos, o peso vai passar dos 2 kg e terão que ser enviados via PAC ou Sedex. A menos que se pague no balcão. Mas isso seria contraditório. Fazemos o contrato para facilitar os envios, ter descontos, pagar no fim do mês, não pegar filas, etc. Não há vantagem nisso", salienta a sócia-proprietária da livraria virtual Dália Negra, Lidiane Nunes.

Desestímulo

O vendedor de livros Luiz Monteiro, cadastrado no Portal dos Livreiros, chama a atenção para as dificuldades que as mudanças podem gerar para leitores longe dos grandes centros. "Vendo livros baratos muitas vezes para cidades onde nem há livrarias, e para pessoas que buscam estudos acadêmicos que só encontram em São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns chegam a pesar mais de 4 kg. Se eu tivesse que enviar um desses por Sedex, a depender do endereço, custaria mais de R$ 60 só o envio".

Já Julio Borges critica o retrocesso que o encarecimento da compra de livros pela internet pode representar. "Quando os livreiros menores começaram a vender para o Brasil inteiro pela internet, estimularam a circulação de livros e a queda do preço. E como eles não têm as despesas das grandes redes, vendem por um valor mais justo. Então se o envio fica mais caro, acaba se revertendo um processo que favorecia muita gente. Estamos indo na contramão da história", diz o criador do portal.

Em contrapartida, os Correios informam que no próximo dia 15 será lançado um serviço específico dirigido às editoras e livreiros, chamado LivrosLog. O serviço engloba toda cadeia logística do segmento, desde a armazenagem dos livros, passando pelo controle do estoque, transporte do material, entrega ao cliente e logística reversa.

