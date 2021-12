Eminem, Florence and The Machine estão no line-up do Lollapalooza 2016

O Lollapalooza Brasil divulgou a escalação da edição 2016 do festival, que ocorre nos dias 12 e 13 de março, no Autódromo de Interlagos.

Eminem, Florence and the Machine, Jack Ü (Skrillex + Diplo), Mumford and Sons, Snoop Dog, Noel Gallagher's High Flying Birds, Tame Impala e Alabama Shakes estão entre os principais nomes.

Entre as boas surpresas da edição estão a volta de Marina and the Diamonds (que cancelou sua apresentação em 2014), e a presença de Bad Religion, Eagles of Death Metal e Albert Hammond Jr., guitarrista do Strokes.

Entre os brasileiros deste ano, Emicida, Matanza, Maglore, Dônica (que também tocou no último Rock in Rio), a rapper curitibana Karol Conka e interessante banda gaúcha Dingo Bells, que apesar de anos na estrada, lançou seu primeiro disco em 2015.

Os ingressos do 2º lote de Lolla Pass estão disponíveis na bilheteria oficial do Citibank Hall São Paulo (sem taxa de conveniência), no site lollapaloozabr.com/ingressos e em todos os pontos de venda do País.

adblock ativo