Emílio Santiago e Roberto Menescal fazem show no TCA

“Um cantinho, um violão, esse amor,uma canção pra fazer feliz a quem se ama”. A canção de Tom Jobim cai bem no projeto Amor e Bossa, que, em sua quarta edição, volta a trazer o compositor bossa-novista, arranjador e guitarrista Roberto Menescal e o cantor Emílio Santiago ao Teatro Castro Alves.

O show, que promete manter o clima de Dia dos Namorados quase uma semana depois do 12 de junho, acontece na quinta-feira, às 21 horas. Menescal e Santiago recebem Paula e Jaques Morelenbaum, que além de terem participado da Banda Nova, de Tom Jobim, por vários anos, mantêm intensa relação com a bossa.

O convite feito aos Morelenbaum também marca um encontro inédito nos palcos entre os quatro artistas. “A gente já participou de alguns shows juntos, mas nunca um show inteiro”, lembra Jaques, referindo-se a Menescal e Santiago.

O violoncelista ainda está tocando dois projetos: a turnê com o Cello Samba Trio, com o qual veio a Salvador, em setembro do ano passado, pelo XVI Festival de Música Instrumental da Bahia, e a direção musical da remontagem da ópera-samba Orfeu da Conceição, de Tom e Vinicius. “A intenção é rodar o Brasil com esse espetáculo e, em breve, chegar a Salvador”, adianta Jaques.

|Serviço|



O quê: Projeto Amor e Bossa – com Robeto Menescal, Emílio Santiago, Paula e Jaques Morelenbaum

Quando: Quinta-feira, dia 17 de junho, às 21 horas

Onde: Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 120 e R$ 60 (FILAS A A W) / R$ 80 e R$ 40 (X A Z7) / R$ 60 e R$ 30 (Z8 A Z11)

Mais informações: 3117-4899

