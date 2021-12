A atriz Emilia Clarke, conhecida como a Daenerys Targaryen de Game of Thrones, é a estrela de uma campanha beneficente que vai levar um fã da série ao set de filmagens da última temporada.

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 19, Emilia aparece, de forma cômica, tentando mostrar alguns spoilers da temporada final de Game of Thrones, mas sem sucesso. Para conseguir uma prévia do que vem por aí na série, ela afirma, os fãs precisam tentar a sorte numa campanha da rede beneficente Omaze.

Estadão Conteúdo Emilia Clarke vai levar um fã de 'Game of Thrones' ao set da última temporada

Quem fizer doações para o hospital Royal College of Nursing irá concorrer a uma viagem com acompanhante para Belfast, onde a série grava seus episódios finais. Além de conhecer o set, o vencedor irá almoçar com a atriz e se hospedar num hotel quatro estrelas com um acompanhante.

Ainda sem data confirmada de estreia, a temporada final de Game of Thrones deve estrear apenas em 2019 na HBO.

adblock ativo