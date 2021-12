Emicida e BaianaSystem fazem show em Praia do Forte

Praia do Forte vai ser palco de encontro inédito entre a banda BaianaSystem e o rapper paulista Emicida, na Festa Santa Forte, que acontece nesta sexta-feira, 3, às 22h. O evento ocorre no Espaço Praia do Forte e os ingressos estão sendo vendidos na Ticketmix por R$ 70.

As duas bandas, de formas distintas, fazem parte da renovação da música brasileira e falam sobre o espaço urbano. Enquanto BaianaSystem tem influência do sound system e trata em suas letras sobre Salvador e as contradições da cidade, Emicida apresenta através do hip hop e das improvisações características desse gênero as desigualdade presentes em São Paulo.

O repertório do show do paulista conta com faixas do álbum "O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui", seu primeiro disco de estúdio, lançado em 2013, e outras mais antigas da carreira. A novidade é a nova roupagem dada pelo artista a músicas conhecidas pelo público, como "Cacariacô", "Rua Augusta" e "E.M.I.C.I.D.A".

Já o grupo baiano, liderado por Russo Passapusso (voz), Roberto Barreto (guitarra baiana) e Marcelo Seco (baixo), apresenta sucessos presentes nos shows dos últimos anos realizados pela banda, como "Jah Jah Revolta", "Terapia" e "Play Som". Esse é o primeiro show na Bahia após o período do carnaval, quando o grupo foi um dos destaques.

